Байден перепутал Ангелу Меркель и экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля

Действующий президент США Джо Байден вновь перепутал имена европейских политиков, на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке он отождествил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель, утверждая, что в 2021 году он общался именно с Колем, который умер в 2017 году.