Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Байден перепутал Ангелу Меркель и экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля

Байден перепутал Ангелу Меркель и экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля

Действующий президент США Джо Байден вновь перепутал имена европейских политиков, на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке он отождествил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель, утверждая, что в 2021 году он общался именно с Колем, который умер в 2017 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх