Россиянам рассказали о лучшем способе заготовки яблок

В отличие от сладких заготовок с добавлением сахара, сушеные яблоки не дают резких скачков глюкозы в крови и остаются источником клетчатки и пектинов Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Дарья Русакова поделилась с RT своими рекомендациями по сохранению полезных свойств яблок.
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