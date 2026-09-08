Россиянам рассказали о лучшем способе заготовки яблок

В отличие от сладких заготовок с добавлением сахара, сушеные яблоки не дают резких скачков глюкозы в крови и остаются источником клетчатки и пектинов Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Дарья Русакова поделилась с RT своими рекомендациями по сохранению полезных свойств яблок.