Российский модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" может подавлять FPV-дроны

Российский модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Сапфир" может подавлять все типы беспилотных летательных аппаратов все типы дронов, в том числе применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) FPV-дроны.
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