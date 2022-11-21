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Уролог Коржавин рассказал, как правильно лечить цистит и избежать ошибок

Уролог Коржавин рассказал, как правильно лечить цистит и избежать ошибок

Уролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Виталий Коржавин рассказал, что в холодное время у женщин и мужчин часто встречается обострение цистита — воспаления мочевого пузыря и объяснил, как правильно лечить заболевание и как избежать ошибок.

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