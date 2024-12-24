Прораб из Нового Уренгоя отправится под суд за гибель строителя

Следователи Нового Уренгоя завершили расследование уголовного дела в отношении прораба. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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