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Более 2,5 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятияхна территории танковой армии ЗВО

Более 2,5 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятияхна территории танковой армии ЗВО

В ходе различных акций и занятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.

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