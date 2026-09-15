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Рязанские новости

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Рязанские депутаты обсудили исполнение бюджета за полгода 2026

Рязанские депутаты обсудили исполнение бюджета за полгода 2026

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2026 года.

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