Рязанские депутаты обсудили исполнение бюджета за полгода 2026

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2026 года.
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