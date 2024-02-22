Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Срочно загнать всех в нищету для решения демографии.Путин: рождаемост...
  • Василий Лыгин
    Попы тут не при чем! Это "доброжелатели" постарались!В Новосибирской о...
  • Любовь Курмаева (Клинцова)
    Как раз наоборот.Путин: рождаемост...

Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Однако отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе весьма позитивное Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года, сообщает РИА Рейтинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх