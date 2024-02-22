Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Однако отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе весьма позитивное Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года, сообщает РИА Рейтинг.
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