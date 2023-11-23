Тайриз Халибертон набрал 33 очка и 16 передач, «Пэйсерс» уступили «Рэпторс»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон сделал 12-й дабл-дабл в сезоне. В матче против «Торонто» (131:132) плеймейкер отметился 33 очками, 16 передачами, 3 подборами и блок-шотом (3 потери).
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