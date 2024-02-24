Экс-теннисист Ольховский: думаю, Калинская получила психологическую уверенность

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский объяснил прогресс российской теннисистки Анны Калинской, которая в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) обыграла первую ракетку мира, представительницу Польши Игу Свентек.
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