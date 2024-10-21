«Сны с черного хода»: как неудачник в постели пытается исправить жизнь во сне

Вы знаете, как это бывает — вроде живешь себе, жизнь течет своим чередом, а потом вдруг вспоминаешь: «Черт возьми, а ведь я так и не поговорил с той девчонкой на дискотеке в восьмом классе!» И вот оно чувство упущенной возможности грызет изнутри, заставляя пересматривать старые фото, слушать песни 90-х и мечтать, что если бы только вернуть время назад, все бы пошло иначе.