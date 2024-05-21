Возможность запрета в России ношения женщинами никаба - головного убора, полностью закрывающего лицо, за исключением глаз, - может вызвать возмущение в мусульманских странах.
Совет муфтиев России высказался о запрете ношение никаба
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Пусть муфтий ответит почему никабы запрещены в государствах постсоветского пространства в Азии????????
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11 час.
Алатырка
Кому не нравится - могут собраться и не обострять там, где эта одежда традиционна - а у наших масульман она никогда не применялась, а остальные - по бляден стритт на уёбенштрассе
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10 час.
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