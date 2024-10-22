В Липецкой области водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком

Смертельное ДТП в Задонском районе: 47-летний водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы в столкновении с грузовикомВ Задонском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика.
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