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Новости Липецка

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В Липецкой области водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком

В Липецкой области водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком

Смертельное ДТП в Задонском районе: 47-летний водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы в столкновении с грузовикомВ Задонском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика.

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