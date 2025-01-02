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Что означает странная картинка с лестницей

Что означает странная картинка с лестницей

На Reddit пользователи сломали голову над этим рисунком, зато в итоге выдали верную трактовку. Прежде чем мчаться к готовому ответу, просто изучите это прелюбопытное изображение и попробуйте придумать собственную трактовку того, что до вас хочет донести художник.

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