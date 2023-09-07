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"США требуют убрать атомные подлодки России от своих берегов, иначе возможна атака" - МИД РФ ответил на ультиматум

"США требуют убрать атомные подлодки России от своих берегов, иначе возможна атака" - МИД РФ ответил на ультиматум

Официальный представитель российского МИД, неподражаемая Мария Захарова, решительно отказалась удовлетворить требования Соединённых Штатов Америки.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Как же мы можем убрать подлодки , это наши военные базы . Вы же не можете убрать свои базы . Есть такое понятие на корабле , что каждый корабль РФ является территорией РФ .Как же мы свою территорию перенесём куда -либо ? Если США знает как это осуществить, то милости просим покажите -уберите свои базы из Европы , это всего лишь то , что от  вас козлов добиваются уже целый век . А ваши козлы президенты подёрнутые в мозгах  пеленой от действия марихуаны , да ещё и со справками от лечащего домашнего врача намекающие на вашу родовую деменцию понять не могут . Я вот разговаривал с вашими детьми на улице они и то понимают , что такое &quot;Миру-мир&quot;  и белый голубок в чистом небе , песни и слёзы радости на стадионах Олимпийских Игр и отдых в пионерском лагере &quot; Артек&quot; , где встречаются дети со всех стран мира , а не слышать от ваших президентов слова  &quot;... Мы будем воевать до последнего украинца ...  &quot;, или  &quot;...мы будем убивать любого русского ...  &quot; .Т.Е. Евреев уже убивали , армян -убивали , вьетнамцев -убивали корейцев -убивали , сирийцев убивали , индейцев -убивали и следующих вы  кого наметили- Русских . Ну хрен вам с болтушкой не желаете , а китайцев -тоже а не подавитесь
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11 час.
Владимир Елкин
Слов нет! Ракеты - к старту!!!
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9 час.
Марина Козуб
Ультиматум американцев циничен,как всё исходящее от них. Это выходит, что мы, Россия,не имеем права защищать себя? Они дубасят наши территории своими снарядами , мы на ответ не имеем права!  Вот это наглость! Собака лает - ветер уносит...Мы не слышим вас, пока не прекратят лететь вооружения всего вашего враждебного мира против России, пока существует, хоть клочок Украины,мы будем у ваших берегов! А вы хорошо раскиньте своими мозгами, . если они у вас ещё есть,ЧЕМ ЭТО ВСЁ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ ДЛЯ ВАС...ВМЕСТЕ  С УКРАИНОЙ И ВЫ ПОГРУЗИТЕСЬ В ВОДЫ МИРОВОГО ОКЕАНА. Мы защищаемся от вас.....
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8 час.

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