Экс-руководители обанкротившегося российского банка получили сроки за хищение

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу правления Межтопэнергобанка Игоря Грабового, а также бывшего руководителя кредитного управления Елену Литвинову виновными в хищении из банка свыше 4,8 млрд рублей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии