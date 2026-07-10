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Игроки «Зенита» Сантос и Энрике пропустят матч за Суперкубок России

Игроки «Зенита» Сантос и Энрике пропустят матч за Суперкубок России

Встреча петербургского клуба и московского «Спартака пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Бразильские футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют в матче за Суперкубок России против московского «Спартака», сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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