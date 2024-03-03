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Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков: Промесу нужно немного успокоиться

Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков: Промесу нужно немного успокоиться

Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков, говоря о нападающем московской команды Квинси Промесе, заявил, что тому необходимо стать скромнее во всех аспектах своей жизни, чтобы соответствовать уровню столичного клуба.

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