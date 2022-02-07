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«Загадка так и не разгадана»: жизнь и смерть политобозревателя Гостелерадио СССР Александра Каверзнева

«Загадка так и не разгадана»: жизнь и смерть политобозревателя Гостелерадио СССР Александра Каверзнева

23 марта 1983 года съёмочная группа Гостелерадио СССР вернулась из командировки в Афганистан. Но ещё перед вылетом в аэропорту Кабула руководитель группы, политический обозреватель Гостелерадио СССР Александр Каверзнев начал испытывать недомогание.

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