Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Азербайджан рассматривает вариант выхода из Совета Европы. Такое заявление прозвучало от президента страны на открытии Шушинского глобального медиафорума, где речь шла о текущих отношениях республики с организацией.
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