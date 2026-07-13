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Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Азербайджан рассматривает вариант выхода из Совета Европы. Такое заявление прозвучало от президента страны на открытии Шушинского глобального медиафорума, где речь шла о текущих отношениях республики с организацией.

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