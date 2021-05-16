Приведет ли обострение на Ближнем Востоке к большой войне? Комментарий Георгия Бовта

Каким образом ведущиеся боевые действия способны принести внутриполитические очки обеим сторонам конфликта между Израилем и движением ХАМАС?Уже неделю продолжаются обстрелы территории Израиля ракетами со стороны сектора Газа.
Популярные статьи
- Набиуллина: массовая вакцинация будет способствовать росту российской экономики и позволит избежать новых ограничений
- Блогера Юрия Хованского задержали за исполнение песни с публичными призывами к терроризму
- Роскомнадзор выписал штрафы трем онлайн-кинотеатрам за демонстрацию табака без пометки о его вреде
Свежие комментарии