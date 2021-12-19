Поздравление Сергея Аксёнова с Днем святителя Николая Чудотворца

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая Чудотворца.«Поздравляю православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца!Это один из самых известных и самых почитаемых в христианском мире святых.