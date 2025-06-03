В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет до конца июня при условии, что Украина не будет пытаться атаковать объекты в российских регионах.
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