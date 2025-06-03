Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной

В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет до конца июня при условии, что Украина не будет пытаться атаковать объекты в российских регионах.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Какие на хрен переговоры, когда каклы в Стамбуле явно послали РФ к горе КХУЯМ ?
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1 д.
Иринушка
Ну если при условии, то никогда. Устраивает
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1 д.
И
Иринушка
Нервишки лечите
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1 д.
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