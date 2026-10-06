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Роналду заработает 300 млн долларов за сезон – больше всех среди футболистов. Месси – 2-й по доходам, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 5-й, Ямаль – 7-й (Sportico)

Криштиану Роналду остается самым высокооплачиваемым футболистом мира.  Портал Sportico составил список игроков, которые получат больше всего денег по итогам сезона-2026/27.

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