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Начальник белгородской Госавтоинспекции исполнил новогоднее желание пятилетнего Егора

Начальник белгородской Госавтоинспекции исполнил новогоднее желание пятилетнего Егора

Письмо Егора – пятилетнего воспитанника Белгородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних - оказалось в числе других на новогодней «Ёлке желаний», установленной в рамках региональной акции «Теплым словом – добрым делом».

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