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Эрик Лессер: «Йоханнес Бо в прошлом сезоне задал новые стандарты в стрельбе на стойке»

Двукратный чемпион мира с весны этого года работает тренером по стрельбе в Ассоциации лыжных видов Германии.

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