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В России в 2026 году прогнозируют продажу порядка 1,4 млн новых легковых автомобилей

В России в 2026 году прогнозируют продажу порядка 1,4 млн новых легковых автомобилей

Рынок адаптируется к текущим ставкам и ценам, а покупатели стали выбирать машины более осознанно В 2026 году в России ожидается продажа около 1,4 миллиона новых легковых автомобилей, что лишь немного превысит показатели предыдущего года.

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