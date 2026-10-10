«Безумие». Макс Ферстаппен – о поездке Боттаса из Малайзии в Сингапур

«Безумие». Макс Ферстаппен – о поездке Боттаса из Малайзии в СингапурGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не собирается повторять опыт Валттери Боттаса, который добрался на велосипеде из Малайзии в Сингапур.