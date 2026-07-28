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Снукерист.ру

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Год спустя: Как Алоизиус Япп создал историю на Florida Open Pool Championship

Год спустя: Как Алоизиус Япп создал историю на Florida Open Pool Championship

Действующий Чемпион Алоизиус Япп намерен защитить свой титул на предстоящем турнире Florida Open Pool Championship 2026 в Орландо, который состоится 4-9 августа, сообщает wnt Алоизиус Япп (фото: WNT)Год назад Алоизиус Япп приехал в Орландо в поисках успеха.

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