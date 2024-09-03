Северная Корея — какие козыри Ким Чен Ын прячет в рукаве мундира

Пхеньян приоткрыл завесу тайны над военным потенциалом Корейской народной армии Корейская Народно-Демократическая Республика наглядно показала всему миру, что даже в условиях жесточайших санкционных ограничений возможно создать мощные и современные вооруженные силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии