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Регионы России

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OnePlus 16R приступил к предсерийному тестированию

OnePlus 16R приступил к предсерийному тестированию

OnePlus 16R достиг стадии предсерийных испытаний, сообщают инсайдеры. Образец устройства находится на этапе PVT (Production Validation Test), что свидетельствует о подготовке к массовому производству.

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