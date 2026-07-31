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В МФЦ Подмосковья начнут принимать заявления для голосования по месту нахождения

В МФЦ Подмосковья начнут принимать заявления для голосования по месту нахождения

С 3 августа 2026 года в центрах «Мои Документы» Московской области начнется прием заявлений от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ и региональных выборах по месту нахождения.

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