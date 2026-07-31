В МФЦ Подмосковья начнут принимать заявления для голосования по месту нахождения

С 3 августа 2026 года в центрах «Мои Документы» Московской области начнется прием заявлений от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ и региональных выборах по месту нахождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии