Придется установить: пенсионеров, проживающих в одиночестве, поджидает приятный сюрприз В самом скором времени стартует передовая программа, призванная поддержать… Придется установить: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз .
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