❕Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии и общепита Севастополя Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии и общепита в городе.
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