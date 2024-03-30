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Разговор с хохлом

Разговор с хохлом

– Какие мы вам братьтя, хто вам это сказал?! Мы сами по себе! А вы лизэты й лизэтэ. Вы понимаете, шо мы не хотымо з вамы жыты?! Мы хотим отдильно, без вас, сами по себе! – Понимаем.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Ну и закрутили хохлам извилины мозгов ... !!! Нагло захапали с позволения Ленина, Сталина, Хрущёва и вечно пьяного Ельцина исконно русские земли и считают, что так и надо ... Нагло забыли, как при Хмельницком слёзно молили русского царя спасти и защитить их, принять в русское подданство, обещали верой и правдой служить России ... Пришли к нам с малой землёй, а ушли втихаря с уворованной у нас большой нашей землёй ... А ведь так порядочные люди не делают !!! А теперь укры ничего знать не хотят, кроме как &quot;москаляку на гиляку&quot; ... Идиоты !!! Рубят сук, на котором много веков сидели и в ус не дули !!! Зажирели, одним словом ... А если россияне в ответ начнут кричать &quot;хохляку на гиляку&quot; (с галичанами в придачу) ??? Как, понравится ???
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