Разговор с хохлом

Владимир Карпов

Ну и закрутили хохлам извилины мозгов ... !!! Нагло захапали с позволения Ленина, Сталина, Хрущёва и вечно пьяного Ельцина исконно русские земли и считают, что так и надо ... Нагло забыли, как при Хмельницком слёзно молили русского царя спасти и защитить их, принять в русское подданство, обещали верой и правдой служить России ... Пришли к нам с малой землёй, а ушли втихаря с уворованной у нас большой нашей землёй ... А ведь так порядочные люди не делают !!! А теперь укры ничего знать не хотят, кроме как "москаляку на гиляку" ... Идиоты !!! Рубят сук, на котором много веков сидели и в ус не дули !!! Зажирели, одним словом ... А если россияне в ответ начнут кричать "хохляку на гиляку" (с галичанами в придачу) ??? Как, понравится ???