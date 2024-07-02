В Киеве после покушения умер казахстанский оппозиционер Айдос Садыков, критиковавший Токаева

18 мужчине выстрелили в голову, когда сидел в своей машине вместе с супругойКазахстанский оппозиционер и блогер Айдос Садыков умер в реанимации в Киеве после совершенного на него 18 июня покушения, сообщила его супруга Наталья на своей странице в Facebook*.
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