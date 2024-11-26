Самолет с шестью пассажирами на борту разбился в Коста-Рике

Спасательные отряды Коста-Рики обследуют территорию в кантоне Эскасу, расположенном в центральной провинции Сан-Хосе, в поисках пилота и пятерых пассажиров самолета, который потерпел аварию в гористой местности.
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