Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда»

Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о том, что ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» нанес не Израиль, а другая сторона конфликта, передает РИА Новости.
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