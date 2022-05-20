В Амурской области госавтоинспекторы и общественники провели акцию «Скорость важна только в спорте!»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с Благовещенской городской общественной организацией «Киокусинкай каратэ» и региональной спортивной общественной организацией «Федерация Ушу Амурской области» и членом Общественного совета при МО МВД России «Благовещенский» Константином Хахулиным провели акцию по информированию водителей о необходимости соблюдения скоростного режима «Скорость важна только в спорте».
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