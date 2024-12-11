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Рогов: "Группировка ВСУ попала в окружение южнее Курахово"

Группировка ВСУ попала в окружение южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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