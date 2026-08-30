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Семейный модульный дом: на что смотреть при выборе и почему «Модерн 80» закрывает все потребности

Семейный модульный дом: на что смотреть при выборе и почему «Модерн 80» закрывает все потребности

Когда в семье четверо, пятеро или шестеро человек, вопрос жилья перестаёт быть абстрактным. Каждому нужно личное пространство, общая зона должна выдерживать ежедневную нагрузку, а бюджет — оставаться в разумных рамках.

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