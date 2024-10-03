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Политнавигатор

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Авантюра под Курском обернулась потерей трех городов на Донбассе, – укро-военкор

Авантюра под Курском обернулась потерей трех городов на Донбассе, – укро-военкор

Вторжение в Курскую область ослабило ВСУ на Донбассе и привело к потере нескольких городов. Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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