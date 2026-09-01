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Регионы России

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Соскин призвал Зеленского к переговорам в Москве после ударов по России

Соскин призвал Зеленского к переговорам в Москве после ударов по России

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Владимиру Зеленскому с резким призывом прекратить эскалацию конфликта и поехать на переговоры в Москву для его окончательного разрешения.

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