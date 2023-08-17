360

162 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Гринберг
    Странный Лукашенко, пусть занимается своей страной и не лезет туда, куда его не спрашивают, мы сами разберемся когда ...Лукашенко: Украин...
  • Ed
    США попытаются решить конфликт на Украине дипломатическими методами - Минск-2  недостаточно, что бы вновь не оказатьс...Политолог Станкев...
  • Леонид Никитин
    Станкевич один из тех кто разваливал СССР, который ненавидит русских и Россию, при любой угрозе себе бежит а Польшу, ...Политолог Станкев...

Самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ представят на ВДНХ 20 августа

Самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ представят на ВДНХ 20 августа

Выступления известных белорусских музыкантов и показ самого большого карьерного самосвала в мире — БелАЗа — состоится 20 августа с 12:00 до 20:00 на ВДНХ на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх