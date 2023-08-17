Самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ представят на ВДНХ 20 августа

Выступления известных белорусских музыкантов и показ самого большого карьерного самосвала в мире — БелАЗа — состоится 20 августа с 12:00 до 20:00 на ВДНХ на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь.