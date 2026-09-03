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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис про РПЛ: «Победит «Зенит» либо «Краснодар», это равные команды. Семак справится с непростой ситуацией. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» не готовы к борьбе за чемпионство»

Андрей Канчельскис высказался о борьбе за титул в Альфа-Банк РПЛ . «В РПЛ победит либо «Зенит», либо «Краснодар», сегодня это две равные команды.

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