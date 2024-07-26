#Сводка на утро 26 июля 2024 года ▪Ночью БПЛА «Герань» ударили по вражеским объектам в Киевской и Житомирской (г.
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#Сводка на утро 26 июля 2024 года ▪Ночью БПЛА «Герань» ударили по вражеским объектам в Киевской и Житомирской (г.
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