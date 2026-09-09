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За рулем

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Тяжелые грузовики — смена лидера!

Тяжелые грузовики — смена лидера!

Продажи крупнотоннажных грузовиков полной массой 16 тонн (сегмент HCV) в РФ за восемь месяцев сократились на 16,9% – то есть тенденция первого полугодия пока далека от какого-либо перелома.

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