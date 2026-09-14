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Мосбиржа начала торги на час раньше

Мосбиржа начала торги на час раньше

С 14 сентября Московская биржа перенесла начало основной торговой сессии на фондовом и срочном рынках с 10:00 на 9:00 по московскому времени.

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