ВАДА в замешательстве: Русские ответили не «по уставу». Забыли, кто в доме «хозяин»?

Антидопинговое агентство требует от России миллион на свои зарплаты, а им говорят — подождете Дмитрий Светлов Фото: AP/TASS Вслед за МОК «борцы за чистый спорт» из Всемирного допингового агентства (ВАДА) также не рекомендовали спортсменам из международных пулов участвовать во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.