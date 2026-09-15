Плякин предложил запретить звонки без отдельного согласия пользователя

В Госдуме предложили отделить согласие на обработку персональных данных от разрешения использовать их для телефонных звонков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин о кандида...
- Володин о кандида...
- CM Трамп заявил о бе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым